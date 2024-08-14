Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde narkotik köpeği Milon ile yapılan operasyonda lazer epilasyon cihazı içerisinde 15 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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