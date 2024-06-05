Isparta'da yağmur suyu giderine düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Petek Sanayi Sitesi'nde yağmur suyu giderine bir yavru köpeğin düştüğü ihbarına üzerine harekete geçti.
İş makinasıyla yolda kazı çalışması yapan ekipler, yavru köpeği mahsur kaldığı yapmur suyu giderinden kurtardı.
Çıkarılmasıyla veteriner tarafından muayene edilen köpek, sahibine teslim edildi.
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