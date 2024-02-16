Isparta'da Yolcu Otobüsünde 1 Kilo 240 Gram Kokainle Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Yolcu Otobüsünde 1 Kilo 240 Gram Kokainle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Isparta\'da Yolcu Otobüsünde 1 Kilo 240 Gram Kokainle Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Isparta'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo 240 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yılbaşından bu yana Isparta'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 47 kişi tutuklandı.

16.02.2024 19:21
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Isparta'da yolcu otobüsünde 1 kilo 240 gram kokainle yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Antalya-Isparta seferini yapan otobüsü durdurarak arama yapan ekipler, 1 kilo 240 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Isparta'da yılbaşından şu ana kadar uyuşturucu operasyonlarında 47 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da Yolcu Otobüsünde 1 Kilo 240 Gram Kokainle Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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