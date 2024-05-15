Isparta'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Isparta\'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, yük treni otomobile çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

15.05.2024 16:45
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Isparta'nın Gönen ilçesinde yük treninin otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Isparta-Afyonkarahisar seferini yapan yük treni, ilçenin Güneykent beldesi Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü B.T. ile N.T ve B.T yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Yük Treni Otomobile Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
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