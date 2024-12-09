Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen personelimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Isparta'daki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.