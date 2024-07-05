Isparta Gelendost'ta Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Isparta'nın Gelendost ilçesinde, sazlık alanda çıkan ve saman bulunan araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Gelendost Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve çevredeki besihanelerin yakınında, Eğirdir Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle sazlık alanın yakınındaki saman balyalarının bulunduğu araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki besihanelerden birinin sahibi Casim Yıldız, AA muhabirine, sazlık yangınlarının kasıtlı çıkarıldığını öne sürdü.

Yangının besihanesine ulaşmak üzereyken söndürüldüğüne değinen Yıldız, "Niye yakıyorlar bilmiyorum ama neredeyse besihanemiz yanıyordu. Son dakikada kurtardık." dedi.

28 Haziran'da Gelendost'ta aynı bölgedeki sazlık alanda çıkan ve saman bulunan araziye sıçrayan yangın, ekiplerce yangın kontrol altına alınmıştı.