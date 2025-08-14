İsrafı Önlemek İçin Bilinçli Tüketim Çağrısı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, serpme kahvaltı ve her şey dahil sistemindeki açık büfe uygulamalarında misafir bilinçlendirildiği takdirde israfın büyük ölçüde azaltılabileceğini açıkladı.

Saatçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin serpme kahvaltısının dünyanın en iyi kahvaltısı olarak görüldüğünü ve turizmde "her şey dahil" sisteminin de en kaliteli şekilde Türkiye'de uygulandığını belirtti.

Ancak bu iki uygulamada en büyük eleştiri noktasının israf olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, serpme kahvaltıyı ve açık büfeyi kaldırmanın etkin bir çözüm olmayacağını, israfı önleyecek daha etkili çözümler üzerinde durulabileceğini bildirdi.

Serpme kahvaltı için en az iki kişilik olarak tanımlanması, 4 kişi gelindiyse 2 kişilik, 10 kişi gelindiyse 5 kişilik serpme kahvaltı sunulması, sofrada eksik kalan ürünlerin talebe göre takviye edilmesi gibi yöntemlerle israfın önlenebileceğini aktaran Saatçioğlu, aynı uygulamanın "her şey dahil" sistemindeki açık büfelerde de uygulanabileceğini ifade etti.

İsrafın asıl nedeninin ürün çeşitliliği değil, bilinçsiz tüketim olduğunun altını çizen Saatçioğlu, şunları kaydetti:

" Misafir, makul ölçülerin üzerinde israf yaparsa ekstra ödeme yapabileceğini bilse, misafir davranışlarında yüzde 85'e varan bir değişim sağlanabilir. Yani mesele çeşit değil, kurallı ve bilinçli tüketim kültürü oluşturmaktır. POYD olarak iki yıldır bu konuyu gündemde tutuyoruz. Basit bir tanım, büyük fark yaratacaktır. 'Her şey dahil, yediğin ve içtiğin her şeyi kapsamaktadır, ancak büfeden alıp tüketmeden bıraktığın israf, her şey dahil kapsamında değildir.' Bu tanım, hem işletmeci-misafir arasında gereksiz tartışmaları azaltır hem de çalışanlarımızı mesleklerinden soğutan israf manzaralarının önüne geçer."

Saatçioğlu, kitle turizmi yapan tesislerde açık büfenin kaldırılıp, ala carte servise geçilmesi yönünde önerilerin olduğunu ancak bunun 100'den fazla ülkeden misafir ağırlayan, günde 3 öğün bin -1500 kişiye yemek servis eden otellerde mümkün olamayacağını vurguladı.

Doğru kural ve standartlarla sistemin iyileştirilebileceğine işaret eden Saatçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, 'İsrafa Duyarlı Otel Sertifikası' uygulaması başlatılabilir. Bu sertifikaya sahip oteller, hem misafirlerini otele gelmeden önce ve otel içinde bilgilendirir hem de personeline israfı önleyici eğitimler verir. Böylece israfın önüne geçilirken, misafir memnuniyeti ve çalışan motivasyonu korunmuş olur. 'Her şey dahil' uygulamasında, turizmde dünya markası olmuş değerlerimizi korumak ve geliştirmek yerine, yasaklamak ve yok etmek, hem kültürel mirasımıza hem de sektörümüzün rekabet gücüne zarar verir. Serpme kahvaltımızı ve açık büfe geleneğimizi, bilinçli, planlı ve israfa duyarlı uygulamalarla yaşatmak, hem turizmimizin hem de ülkemizin itibarına hizmet edecektir."