İsrafı Önlemek İçin Bilinçli Tüketim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrafı Önlemek İçin Bilinçli Tüketim Çağrısı

14.08.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

POYD Başkanı Saatçioğlu, serpme kahvaltı ve açık büfelerde israfı azaltmanın yollarını açıkladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, serpme kahvaltı ve her şey dahil sistemindeki açık büfe uygulamalarında misafir bilinçlendirildiği takdirde israfın büyük ölçüde azaltılabileceğini açıkladı.

Saatçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin serpme kahvaltısının dünyanın en iyi kahvaltısı olarak görüldüğünü ve turizmde "her şey dahil" sisteminin de en kaliteli şekilde Türkiye'de uygulandığını belirtti.

Ancak bu iki uygulamada en büyük eleştiri noktasının israf olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, serpme kahvaltıyı ve açık büfeyi kaldırmanın etkin bir çözüm olmayacağını, israfı önleyecek daha etkili çözümler üzerinde durulabileceğini bildirdi.

Serpme kahvaltı için en az iki kişilik olarak tanımlanması, 4 kişi gelindiyse 2 kişilik, 10 kişi gelindiyse 5 kişilik serpme kahvaltı sunulması, sofrada eksik kalan ürünlerin talebe göre takviye edilmesi gibi yöntemlerle israfın önlenebileceğini aktaran Saatçioğlu, aynı uygulamanın "her şey dahil" sistemindeki açık büfelerde de uygulanabileceğini ifade etti.

İsrafın asıl nedeninin ürün çeşitliliği değil, bilinçsiz tüketim olduğunun altını çizen Saatçioğlu, şunları kaydetti:

" Misafir, makul ölçülerin üzerinde israf yaparsa ekstra ödeme yapabileceğini bilse, misafir davranışlarında yüzde 85'e varan bir değişim sağlanabilir. Yani mesele çeşit değil, kurallı ve bilinçli tüketim kültürü oluşturmaktır. POYD olarak iki yıldır bu konuyu gündemde tutuyoruz. Basit bir tanım, büyük fark yaratacaktır. 'Her şey dahil, yediğin ve içtiğin her şeyi kapsamaktadır, ancak büfeden alıp tüketmeden bıraktığın israf, her şey dahil kapsamında değildir.' Bu tanım, hem işletmeci-misafir arasında gereksiz tartışmaları azaltır hem de çalışanlarımızı mesleklerinden soğutan israf manzaralarının önüne geçer."

Saatçioğlu, kitle turizmi yapan tesislerde açık büfenin kaldırılıp, ala carte servise geçilmesi yönünde önerilerin olduğunu ancak bunun 100'den fazla ülkeden misafir ağırlayan, günde 3 öğün bin -1500 kişiye yemek servis eden otellerde mümkün olamayacağını vurguladı.

Doğru kural ve standartlarla sistemin iyileştirilebileceğine işaret eden Saatçioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde, 'İsrafa Duyarlı Otel Sertifikası' uygulaması başlatılabilir. Bu sertifikaya sahip oteller, hem misafirlerini otele gelmeden önce ve otel içinde bilgilendirir hem de personeline israfı önleyici eğitimler verir. Böylece israfın önüne geçilirken, misafir memnuniyeti ve çalışan motivasyonu korunmuş olur. 'Her şey dahil' uygulamasında, turizmde dünya markası olmuş değerlerimizi korumak ve geliştirmek yerine, yasaklamak ve yok etmek, hem kültürel mirasımıza hem de sektörümüzün rekabet gücüne zarar verir. Serpme kahvaltımızı ve açık büfe geleneğimizi, bilinçli, planlı ve israfa duyarlı uygulamalarla yaşatmak, hem turizmimizin hem de ülkemizin itibarına hizmet edecektir."

Kaynak: AA

Misafir, Ekonomi, Güncel, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrafı Önlemek İçin Bilinçli Tüketim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı 26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı

13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
21:10
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
20:50
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
20:00
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
19:44
Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert tepki
19:40
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
19:28
Trump’tan Alaska zirvesi öncesi Putin’e tehdit
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit
19:02
Yüksek İstişare Kurulu’nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
18:44
Murat Kurum açıkladı İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Murat Kurum açıkladı! İşte Balıkesir depreminin bilançosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 14:02:48. #7.11#
SON DAKİKA: İsrafı Önlemek İçin Bilinçli Tüketim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.