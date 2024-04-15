İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı karadan işgal sürecinde alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı.
Söz konusu Filistinlilerin tahliyesi Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirildi.
Serbest bırakılanlar arasında Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 50 gün önce alıkonulan Filistin Kızılayı çalışanı 2 kişi de bulunuyor.
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yaralı halde olan 7 kişi ise tedavi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Ebu Yusuf Neccar Hastanesi'ne nakledildi.
Uzun süren sorgu, işkence ve kötü muamele
Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail askerlerinin Gazze'deki Filistin direniş grupları hakkında bilgi alabilmek için kendilerini alıkoyduğunu, uzun süren sorgu, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ve alıkonuldukları süre boyunca gözaltı merkezi, hapishane ve sorgu merkezi arasında götürülüp getirildiklerini aktardı.
Filistin Kızılayı, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin 50 gün önce Han Yunus'taki Emel Hastanesi'nden yaralıları tahliye ettikleri sırada alıkoyduğu 2 ambulans görevlisinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Açıklamada, Kızılay çalışanı 6 kişinin hala İsrail askerlerinin elinde olduğu ve akıbetlerinin bilinmediği aktarılmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 729 Filistinli öldürüldü, 76 bin 371 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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