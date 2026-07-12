İsrail 1500 Zeytin Ağacını İmha Etti - Son Dakika
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İsrail 1500 Zeytin Ağacını İmha Etti

12.07.2026 18:28
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 1500 zeytin ağacını yok ederek yerel halkın geçimini tehdit etti.

İsrail ordusunun temmuz ayının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 1500'den fazla zeytin ağacını imha ettiği bildirildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Zububa köyündeki tarım arazilerini tahrip edip zeytin ağaçlarını söktüğünü, bu durumun bölge halkının mülklerine büyük zarar verdiğini ve onlarca ailenin geçim kaynağını tehdit ettiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, yaklaşık 128 dönümlük bir alandaki zeytin ağaçlarının söküleceğine dair daha önce yapılan tebligatın ardından, İsrail askerlerinin bu ay içinde köy topraklarındaki 1500'den fazla zeytin ağacını yok ettiğini aktardı.

Evler için yıkım ve inşaatı durdurma ihtarları

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik beldesinde 7 eve "inşaatı ve çalışmaları durdurma" ihtarı tebliğ etti.

Haberde, İsrail'in gönderdiği ihtarların El-Harika bölgesindeki evleri hedef aldığı, bu evlerden bazılarının geçen yüzyılın 70'li ve 80'li yıllarından beri var olduğu ve sahiplerinin yıllardır bu evlerde ikamet ettiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve arazi gaspı girişimleri

Yerel kaynaklar, Tubas kentinde ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Teyasir beldesinde tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırdığını ve çalışmalarını engellediğini bildirdi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Kudüs'ün kuzeyindeki Meazi Ceba bedevi topluluğu yakınlarında kurulan bir hayvancılık yerleşim merkezinde genişleme çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, bu adımın çevredeki daha fazla araziyi ele geçirme ve bedevi topluluklarını baskı altına alma çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Bunun yanı sıra yerel kaynaklar, İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, Ramallah kentinin batısındaki Deyr Kaddis ve Harbatha Beni Haris köyleri arasında zeytin ağaçlarıyla dikili yüzlerce dönümlük tarım arazisini yerle bir ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail 1500 Zeytin Ağacını İmha Etti - Son Dakika

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