İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika
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İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı

Hamas ile yapılan esir takası kapsamında İsrail, 183 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı.

02.02.2025 00:31
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- İsrail 183 Filistinliyi serbest bıraktı

RAMALLAH - İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında 183 Filistinliyi hapishaneden serbest bıraktı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında 4. takas süreci gerçekleştiriliyor. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde 3 İsrailliyi serbest bırakmasının ardından İsrail'den beklenen adım geldi. İsrail yönetimi, Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinden 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü uzun süreli hapis cezasına çarptırılan, 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan toplam 183 Filistinliyi serbest bıraktı. Kızılhaç otobüsüne bindirilen 32 Filistinli, Ramallah kentinde kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Filistinliler aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşarken, sağlık durumlarının iyi olmadığı görüldü.

Serbest kalan diğer Filistinliler ise Gazze'ye gönderilecek ya da sınır dışı edilecek.

Hamas, 3 esiri serbest bıraktı

Hamas, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde İsrailli 2 sivil Ofer Calderon ve Yarden Bibas'ı, Gazze şehrinde ise ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'i serbest bırakmıştı. Gazze'den 484 gün tutulan İsrailli esirlerin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğu göze çarpmıştı.

Serbest kalan Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de serbest bırakılan İsrailli esirlerin iyi durumda olmasının Hamasın değerlerini kanıtladığı belirtildi. Açıklamada, "Düşman esirlerinin fiziki ve psikolojik durumlarının iyi olması, direnişimizin değerlerini ve esirlere karşı ahlaki bağlılığımızı kanıtlıyor. Oysa cani işgalciler (İsrail), hapishanelerde esirlerimize karşı en iğrenç ihlalleri gerçekleştiriyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki takas süreci

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk takasta İsrail hapishanesindeki 90 Filistinli ile Gazze'deki 3 İsrailli esir serbest bırakılmıştı. İkinci takasın yapıldığı 25 Ocak'ta ise Gazze'de 4 esir, İsrail'de 200 Filistinli serbest bırakılmıştı. 30 Ocak'ta gerçekleştirilen üçüncü takasta Hamas 8 esiri, İsrail ise 110 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail 183 Filistinliyi Serbest Bıraktı - Son Dakika

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