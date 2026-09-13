İsrail, 2023'ten bu yana 37 Filistinli gazeteciyi hapse attı - Son Dakika
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İsrail, 2023'ten bu yana 37 Filistinli gazeteciyi hapse attı

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Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 2023'ten bu yana İsrail tarafından hapse atılan Filistinli gazetecilerin sayısının 37'ye ulaştığını duyurdu. Cemiyet, açıklamasında İsrail'in gazetecilere yönelik gözaltı, hücre hapsi ve kötü muamele politikalarına son verilmesi çağrısı yaptı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 2023'ten bu yana İsrail tarafından hapse atılan Filistinli gazetecilerin sayısının 37'ye ulaştığını duyurdu.

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, "tutuklayarak, haksız cezalar vererek, hücre hapsine koyarak ve kötü muamelede bulunarak" Filistinli gazetecileri hedef aldığı ifade edildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 2023'ten bu yana İsrail tarafından hapse atılan Filistinli gazetecilerin sayısının 37'ye ulaştığı belirtildi.

İsrail tarafından en son Muaz Amarine ve Sabri Cibrin isimli gazetecilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentindeki evlerine düzenlenen baskın sırasında gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Amarine'nin, mesleğinden ötürü sürekli olarak İsrail tarafından hedef alındığı ve üçüncü defa gözaltına alındığı kaydedildi.

Gazetecilere yönelik haksız cezalarla ilgili ise Mahmud Fetafta örneğine yer verilen açıklamada, gazeteci ve yazar Fetafta'ya 48 ay hapis cezası verildiği ve bunun "tahrik" ile ilgili davalarda verilen en yüksek ceza olduğu vurgulandı.

Yargılama yapılmaksızın verilen idari tutukluluk kararlarıyla ilgili olarak, Kudüs dahil Batı Şeria'dan 19 gazetecinin idari tutukluluk cezası aldığı, bu rakamın, halihazırda hapisteki gazetecilerin yüzde 51'ine tekabül ettiği ifade edildi.

İsrail'in, hapishanelerdeki kadın esirlere yönelik "hücre hapsi, açlık, tıbbi ihmal, işkence ve kötü muamele" politikalarında artış yaşandığı kaydedilen açıklamada, gazeteci Büşra et-Tavil'in Damon Hapishanesinden Ramle Hapishanesine nakledilip orada hücre hapsine alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin, "gözaltı, mahkumiyet, hücre hapsi, işkence, öldürme, zorla kaybetme ve görevlerini yerine getirirken doğrudan saldırıya uğrama" yoluyla sürekli hedef alındığı ve bunun, gazetecilerin gerçekleri nakletmesini engelleme amacı taşıyan sistematik politikanın bir parçası olduğu vurgulandı.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasının, gerçeği örtbas etme ve Filistin anlatısını bastırma amacı taşıdığı kaydedilen açıklamada, gazeteci Tavil başta olmak üzere tüm kadın esirlerin akıbetinden İsrail makamlarının sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Filistinli gazetecileri koruma, çalışmalarını sürdürme haklarını güvence altına alma ve İsrail'in onları hedef alan politikalarına son verme" çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, 2023'ten bu yana 37 Filistinli gazeteciyi hapse attı - Son Dakika

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