İsrail, 4 Binden Fazla Filistinliyi Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, 4 Binden Fazla Filistinliyi Alıkoydu

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası 4 bin Filistinli alıkondu, işkence ve ihlallere maruz kaldı.

17.04.2025 14:31
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İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den 4 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğu, bu kişilerin çoğunun zorla kaybetme, psikolojik ve fiziksel işkence gibi suçlara maruz kaldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 17 Nisan Filistinli Esirler Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin Filistinlinin tutulduğu hatırlatılan açıklamada, Filistinli Esirler Günü'nde bu kişilerin maruz kaldığı işkence ve ihlallerin anıldığı kaydedildi.

İsrail'in 20'den fazla işkence ve gözaltı merkezinde tutulan yaklaşık 10 bin Filistinlinin, temel insan haklarının bulunmadığı son derece zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukukun İsrail hapishanelerinde ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Çıplak bırakma, tırnak çekme, köpeklerin saldırısına uğrama...

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'de 560 gündür sürdürdüğü savaş, soykırım ve etnik temizlik kapsamında aralarında kadınlar, çocuklar, sağlık ve yardım görevlilerinin de bulunduğu 4 binden fazla Gazzeliyi alıkoydu." ifadesine yer verildi.

İsrail hapishanelerinde tutulan Gazzelilerin çoğunun zorla kaybetme suçuna maruz kaldığı ve son derece zor koşullarda tutulduğuna dikkat çekildi.

"İsrail'in Guantanamosu" olarak anılan Sde Teiman Hapishanesindeki duruma değinilen açıklamada, burada tutulan Filistinlilerin çıplak bırakma, tırnak çekme, köpeklerin saldırısına uğrama ve uykudan mahrum bırakılma gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik işkence biçimlerine maruz kaldığına dikkati çekildi.

İsrail, alıkoyduğu Filistinli hastalara ilaçlarını vermiyor

İsrail'in ilaç vermeme ve ameliyat etmeme gibi uygulamalarla Filistinli tutuklulara tıbbi ihmal uyguladığı kaydedilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinlinin aileleriyle veya avukatlarıyla görüştürülmediğine de vurgu yapıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 64 Filistinlinin can verdiği belirtilen açıklamada, bunların 40'ının Gazzeli olduğu aktarıldı.

İsrail'in çok sayıda hayatını kaybeden Filistinlinin naaşını alıkoyduğu ve kimliklerini gizlediği belirtildi.

İsrail'in hapishanelerde işlenen suça yasal koruma sağlamak ve Filistinli tutukluları temel haklarından mahrum bırakmak amacıyla "yasa dışı savaşçı yasasını" değiştirdiği aktarılan açıklamada, İsrail güvenlik birimlerinin bu şekilde hesap verilebilirlik çerçevesi dışında işkence yapma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma ve kuruluşlara çağrı

Filistinli tutukluların hayatından, sağlığından ve güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası insan hakları ile hukuk kuruluşlarının Filistinli tutuklulara karşı işlenen suçlara dur demek için acilen harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu kuruluşlara başta Sde Teiman olmak üzere İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerini ziyaret etmek üzere komiteler göndermesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail savaş suçlularının yargılanması, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan yakalama emirlerinin uygulanması ve özellikle kadınlar, çocuklar ve sağlık ile yardım sektöründe çalışanlar olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinli tutukluların derhal serbest bırakılması için UCM'nin çabalarının desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerinde tutulan 20 yaşındaki Filistinli Musab Adili'nin, Filistinli Esirler Günü'nde hayatını kaybettiği belirtilmiş ve 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kayebeden Filistinli tutukluların sayısının 64'e çıktığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, 4 Binden Fazla Filistinliyi Alıkoydu - Son Dakika

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