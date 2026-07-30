İsrail, A Bölgesi\'nde İlk Kez Araziye El Koydu

İsrail, Batı Şeria'da hukuken Filistin Özerk Yönetimi'ne ait olan "A Bölgesi"nde ilk kez bir araziye sivil amaçlı olarak el koydu. İsrailli sivillerin A bölgelerine girişi İsrail yasalarınca da yasak.İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki iki İsrail yerleşimini birbirine bağlayacak bir yol yapımı için Filistin Özerk Yönetimi kontrolü altındaki araziye el koyma kararı aldığı öne sürüldü.

İsrail'den Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'dan sorumlu İsrailli komutan Tuğgeneral Avi Bluth, planın uygulanması için 15 emir imzaladı. Haberde, bölgede yapılması planlanan yolun, yeni inşa edilen Noa ve Emek Dotan yerleşimlerini birbirine bağlayacağı, yerleşimlere ilk ailelerin gelecek ay taşınmaya başlayacağı belirtildi.

"A bölgesinde bir ilk"

Haaretz'e konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sivil toplum örgütü Kerem Navot, eldeki verilere göre İsrail ordusunun yolları birbirine bağlamak üzere ilk kez "A bölgesinden" bir toprağa el koyduğunu kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki imar faaliyetlerini gözetip raporlayan kuruluş, sivil amaca hizmet eden bu önlemin uluslararası hukuka aykırı olabileceğini vurguladı. İsrail ordusu geçmişte sadece askeri amaçlarla A bölgesinde önlemler alıyordu.

İsrail ile Filistinliler arasındaki barış anlaşmaları uyarınca Batı Şeria'da tamamen Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrolü altında bulunan bölgeler "A Bölgeleri" olarak sınıflandırılıyorr. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan bu bölgeler genel olarak büyük Filistin kentlerini kapsıyor. İsrailli sivillerin bu bölgelere girmesi İsrail yasalarına göre de yasak.

İsrail ordusu: Filistinliler de yolu kullanabilecek

İsrail ordusu ise konuya ilişkin soruya verdiği yanıtta, "İsrail yerleşim birimlerinin etkin bir biçimde korunabilmesi" için bölgede görev yapan güçlerin daha hızlı erişimini sağlamak zorunda olduklarını belirtti. Bu amaçla mevcut toprak yolun genişletileceğini doğrulayan ordu sözcüsü, yolun Filistinlilerin de kullanımına açık olacağını öne sürdü. Ancak sözcü, yolun özellikle İsrailli yerleşimciler için mi inşa edildiği sorusuna yanıt vermedi.

Aşırı sağcı bakan yönetiminde işgal politikası

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı-muhafazakar koalisyon hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in kontrolünü sistematik olarak genişletiyor.

Netanyahu hükümeti, bu amaçla onlarca yeni Yahudi yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi. Hükümet içinde agresif genişleme politikasını en ateşli bir şekilde savunan isimlerden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu yolla bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını engellemek istediklerini açıkça dile getirmişti.

dpa/ET,BK