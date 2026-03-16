İsrail, ABD'li Yahudi Aktivisti Sınır Dışı Etti

16.03.2026 01:48
İsrail, Batı Şeria'daki protestolara katılan ABD'li aktivisti Mısır'a sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı gönüllü olarak çalışan ABD'li Yahudi bir aktivisti sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre aktivist, İran'a saldırılar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı kapalı olduğu için Mısır'a sınır dışı edilecek.

İsrail, ABD'li Yahudi aktivist hakkında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kız çocuğuna araba çarpması sonrasında araç sürücüsüyle tartıştığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "aktivistin Yahudi sürücü ile tartışarak kamu düzenini bozduğu ve sürücünün aracına zarar verdiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Buna karşın Haaretz'in haberine göre, hakkında sınır dışı kararı verilen aktivist, Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'ndeki sorgu sırasında kendisine gözaltına alındığı konuya ilişkin değil, sosyal medya paylaşımlarına dair sorular sorulduğunu, siyasi görüşlerine odaklanıldığını ve bu nedenle sınır dışı edildiğini kaydetti.

İsrailli yetkililer, aktivistin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta'daki faaliyetleri nedeniyle daha önce de sorgulandığı ve uyarıldığını iddia ederek sınır dışı kararının haklı olduğunu savundu.

Buna karşın ABD'li Yahudi aktivistin avukatı Alon Sapir, müvekkilinin önceki sorgulama sırasında herhangi bir suçtan şüpheli görülmediğini ve koşulsuz olarak serbest bırakıldığını aktardı.

Sapir, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki topraklardaki politikasına karşı çıkan aktivistleri sistematik olarak sınır dışı ederek eleştirileri ve şiddet içermeyen protestoları susturmaya çalıştığını belirterek, "Güçlü bir devlet bu şekilde davranmaz ve bağımsız bir yargı sistemi buna izin vermez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında can kaybı 826’ya yükseldi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı 826'ya yükseldi
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı Kontrolden çıkan otomobil, yıktığı istinat duvarında asılı kaldı
Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu Emekli başkomiser başından vurulmuş halde bulundu
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı

23:09
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu’nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı
22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:01
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 01:58:24.
