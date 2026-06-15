İsrail, ABD'nin İran Mutabakatına Tepkili

İsrailliler, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerini yüzüstü bıraktığını düşünüyor.

ABD ile İran'ın gece mutabakata vardığı ve "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiği" ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurmasını istediği bildirilirken, Tel Aviv yönetimi ise Lübnan'daki işgalin süreceğini savunuyor.

İsrailliler, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin Anadolu Ajansının sorularını yanıtladı.

"Trump hiçbir şeyine güvenemeyeceğin bir adam"

İsrail vatandaşı Yair Forer, Trump'ın İsrail ile birlikte İran'a karşı saldırılara girişmekle iyi bir karar verdiğini ancak bir mutabakata vararak "aptalca" hareket ettiğini iddia etti.

ABD-İran mutabakatıyla Trump'ın İsrail'i yalnız bıraktığını vurgulayan Forer, "Trump hiçbir şeyine güvenemeyeceğin bir adam. Hiçbir şeyine güvenemezsin." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tel Aviv yönetimine Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması için baskı yaptığı yönündeki haberlere ilişkin Forer, Trump'ın kendilerine ne yapacağını söyleyemeyeceğini savundu.

Netanyahu'yu sevmediğini ancak İran ve Lübnan'da ne gerekiyorsa onu yaptığını ileri süren Forer, İsrail'in daha fazlasını yapacak güce sahip olduğunu ancak yapmadığını ileri sürdü.

ABD-İran mutabakatının İsrail'in çıkarlarına ters düştüğü düşüncesine sahip olduğunu söyleyen Jana Şimonov ise İran'ın dondurulmuş fonlarına erişebileceğini, nükleer programını ve balistik füze gücünü koruyacağını ancak İsrail'in hiçbir şey elde edemediğini ve "yapayalnız" kaldığını söyledi.

"İsrail, Lübnan ve Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etti"

Washington ile Tahran yönetimleri arasında sağlanan mutabakat nedeniyle "savaşa susamış" İsraillilerin aksine sevinçli olduğunu söyleyen Tal Marom ise İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı çıktığını ifade etti.

Marom, duyurulan mutabakatın Lübnan'ı kapsamasının harika olacağını ancak İsrail ordusunun saldırıları bağlamında bunun çok uzun süre geçerli olacağını düşünmediğini söyledi.

İsrail'de diplomasinin bir anlaşma yöntemi olarak görülmediğini vurgulayan Marom, "İsrail'in daha önce Lübnan ve Gazze Şeridi'nde yaptığı çok sayıda ateşkesi defalarca ihlal ettiğinin" altını çizdi.

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata varıldığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını belirtmişti.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.