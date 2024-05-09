İsrail, ABD'nin silah göndermeme kararının Gazze saldırı planlarını etkileyebileceğini belirtti - Son Dakika
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İsrail, ABD'nin silah göndermeme kararının Gazze saldırı planlarını etkileyebileceğini belirtti

İsrail, ABD\'nin silah göndermeme kararının Gazze saldırı planlarını etkileyebileceğini belirtti

İsrailli bir yetkili, ABD'nin Refah'a kara saldırısı nedeniyle İsrail'e silah göndermemesinin, Gazze Şeridi'ndeki saldırı planlarını değiştirebileceğini söyledi. Yetkili, ülkesinin mühimmat tükenmesini önlemek için 'silahlanma ekonomisi' yapmak zorunda kalabileceklerini ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden daha önce de İsrail'e Refah'a kapsamlı bir saldırı yapmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

09.05.2024 11:59
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İsrailli üst düzey bir yetkili, ABD'nin Refah'a kara saldırısı nedeniyle bu ülkeye silah göndermemesinin, 7 Ekim'den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtıkları Gazze Şeridi'ndeki saldırı planlarını değiştirebileceğini belirtti.

İsmi paylaşılmayan üst düzey yetkili, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Refah'a kara saldırısı nedeniyle İsrail'e silah vermeme kararını değerlendiren yetkili, böylesi bir durumun ülkesinin Gazze'deki saldırı planlarını "değiştirmeye zorlayabileceğini" savundu.

İsrailli yetkili, bu durumda ülkesinin mühimmatın tükenmemesi için "silahlanma ekonomisi" yapmaya mecbur kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan ABD Başkanı Joe Biden, Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetmişti.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." demişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, ABD'nin silah göndermeme kararının Gazze saldırı planlarını etkileyebileceğini belirtti - Son Dakika

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