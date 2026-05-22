İsrail, Aktivistlere Kötü Muameleyi Savundu

22.05.2026 16:33
İsrail Hapishane İdaresi, aktivistlere yönelik kötü muameleyi prosedürlere uygun buldu.

İsrail Hapishane İdaresi, uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muameleyi "prosedürlere uygun hareket etmekle" savundu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in çarşamba sosyal medya hesabından, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan aktivistlerin İsrail güçleri tarafından kötü muameleye maruz kaldığını gösteren videoyu paylaşması, uluslararası kamuoyunda infiale yol açtı.

İsrail Hapishane İdaresinden aktivistlere yönelik kötü muameleye ilişkin yapılan açıklamada, "Gözaltına alınanlar teslim alındığında, gardiyanların bölgedeki düzen ve güvenliği sağlamak için harekete geçmesi gerekiyordu. Tüm eylemler prosedürlere ve profesyonel mülahazalara uygun olarak gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail Hapishane İdaresinin alıkonan bazı aktivistlere yönelik kötü muamelenin kendi sorumluluk alanında gerçekleşmediğini savunduğu belirtildi. Ancak aktivistlerin elleri arkadan bağlanmış, başları yerde, diz çökmüş halde gösterildiği bir fotoğrafta bir hapishane personeli açıkça görülüyor.

Gazeteye konuşan İsrail güvenlik kaynakları ise kötü muamelelerin İsrail ordusu ve polisin kontrolündeki alanda gerçekleştiğini, ancak "Özgür Filistin" sloganı atan aktiviste yönelik şiddetin hapishane servisinin kontrolündeki bölgede gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail ordusu ve polisinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 20 Mayıs'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

Sumud Filosu'nda bulunan 85 Türk vatandaşı ile 41 ülkeden 337 insani yardım gönüllüsü, THY tarafından tahsis edilen 3 uçakla dün Türkiye'ye getirilmişti.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

