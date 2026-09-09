İsrail alt komitesi Batı Şeria'da 747 yeni konut için bugün planları görüşecek

İsrail'de hükümete bağlı bir komite, 12 Batılı ülkenin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getirme kararına meydan okurcasına bugün bölgede 747 yeni konut biriminin inşasını öngören 3 planı görüşecek.

İsrail'de yerleşim karşıtı çalışmalar yürüten insan hakları kuruluşu Bimkom-Tasarımlar ve İnsan Hakları tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Sivil İdaresi'ne bağlı Yerleşim Alt Komitesi bugün Batı Şeria'da toplam 747 yeni konut biriminin inşasını öngören 3 yerleşim planını ele alacak.

Planlardan ilki Ürdün Vadisi'ndeki Yitav Batı yerleşiminin kurulmasını öngörüyor.

Yaklaşık 200 dönümlük alanı kapsayan planda 281 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor.

Söz konusu alan, daha önce Filistinlilerin yaşadığı Ras Ayn el-Avca topluluğunun bulunduğu bölgenin bitişiğinde yer alıyor.

Ras Ayn el-Avca'da yaşayan Filistinliler söz konusu arazileri hayvancılık ve tarım amacıyla kullanıyor.

Batı Şeria'nın en büyük Filistinli hayvancılık topluluklarından biri olan Ras Ayn el-Avca sakinleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin uzun süreli saldırı ve baskıları nedeniyle ocak ayının sonunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Diğer iki plandan ilki, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bulunan eski Maoz Tsvi yerleşim noktasının yasallaştırılarak "Maoz" adıyla bağımsız bir yerleşime dönüştürülmesini öngörüyor.

Yaklaşık 240 dönümlük alanda 99 konut biriminin inşa edilmesini öngören yerleşim noktası 2001'de kuruldu ve İsrail hükümeti Mayıs 2025'te burayı bağımsız bir yerleşim olarak tanımaya karar verdi.

Diğer plan ise 1998'de kurulan Adi Ad yerleşim noktasının yasallaştırılmasını öngörüyor.

Yaklaşık 672 dönümlük alanı kapsayan planda 367 konut biriminin inşa edilmesi planlanıyor ve İsrail hükümeti Mayıs 2025'te Adi Ad'ı da bağımsız yerleşim olarak tanımaya karar verdi.

Devlet, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri ödüllendiriyor

Bimkom yetkilisi Asaf Bild, Yitav Batı planının yerleşimci şiddeti ile İsrail hükümetinin yerleşim politikasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bild, Ras Ayn el-Avca sakinlerinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı ve tacizleri karşısında bölgede kalmaya çalıştığı dönemde İsrail hükümetinin topluluğun hemen yanında yeni bir yerleşim kurulmasına karar verdiğini ifade etti.

Topluluğun yerinden edilmesinden birkaç ay sonra yerleşimin kurulmasına yönelik işlemlerin hızlandırıldığını belirten Bild, bunun Filistinlilerin bölgeden uzaklaştırılmasını pekiştirdiğini kaydetti.

Bild, Filistinli topluluğun İsraillilerin şiddetinden korunması gerekirken İsrail devletinin uygulamalarının "Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, bölge sakinlerini yerinden etme çabaları nedeniyle fiilen ödüllendirdiğini" dile getirdi.

12 ülkenin Batı Şeria kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getireceklerini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İsrail, ticari yaptırımlara yanıt olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.