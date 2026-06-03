İsrail Ambulansta Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şehhur beldesinde bir ambulansa düzenlediği hava saldırısında 2 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, bir sağlık görevlisi ağır yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Şehhur beldesinde bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği, 1 sağlık görevlisinin ise ağır yaralanarak ameliyata alındığı ifade edildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılarının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık personelinin korunmasını öngören uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunularak, sağlık çalışanları ve ambulans ekiplerine yönelik saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi istendi.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) sabah saatlerinde Deyr Zehrani-Nebatiye yolu üzerinde seyreden bir askeri aracı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda bir subay ile bir askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'da bugün düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusunun gün boyunca Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.