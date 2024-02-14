İsrail Ana Muhalefet Lideri, Hükümeti Görüşmelere Katılmamakla Eleştirdi

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde "sadece dinleyici" pozisyonunda olmakla eleştirdi.

Lapid, İsrail ile Hamas arasında Kahire'de düzenlenen dolaylı görüşmelerle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.

Lapid ayrıca ismini açıklamadığı bazı dış tarafların, Hamas tünellerinden İsrailli esirlerin kurtarılması için kendilerinden daha fazla çaba harcadığına işaret etti.

İsrail'de Kahire'deki görüşmelere kimlerin katılacağına ilişkin gerilim yaşandı

Öte yandan İsrail'in "Kanal 13" televizyonunda yayınlanan haberde, Kahire'deki İsrail heyetinde yer alacak isimlere ilişkin güvenlik teşkilatı ile siyasi liderlik arasında gerilim çıktığı belirtildi.

"Kanal 13" televizyonuna konuşan siyasi bir kaynak, Başbakan Netanyahu'nun Dış Politika Danışmanı Ophir Falk'ı heyete kattığını ve bu şekilde Netanyahu'nun müzakerelerde istihbarat direktörlerinin üzerinde denetim sağlamak istediğini söyledi.

Söz konusu kaynak, İsrail heyetinin Kahire'ye eli boş gittiğini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine nezaketen bu görüşmelere katıldığını" aktardı.

Gazze'de ateşkesin görüşüldüğü 4'lü toplantı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet dün müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

Mısır hükümetine yakın Kahire "El-İhbariyye" televizyonu, dün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığını duyurmuştu.

Toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğü kaydedilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN da dün akşam saatlerinde, ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas'tan temsilciler ile İsrail'in iç ve dış istihbarat direktörlerinin katılımıyla Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandığını açıklamıştı.

Haberde, İsrailli heyetin Kahire'den döndüğü kaydedilmişti.

İsrail'in çatışmalara geçici bir ara verilmesi ısrarına karşı Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde bir değişiklik olmadığı" belirtilmişti.

Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.