İsrail anketi Netanyahu blokunu muhalefetin 5 sandalye gerisinde gösterdi - Son Dakika
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İsrail anketi Netanyahu blokunu muhalefetin 5 sandalye gerisinde gösterdi

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler öncesi son ankete göre Netanyahu bloku 52, muhalefet 57 sandalyede kalıyor. Hiçbir taraf 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamazken Arap partileriyle işbirliğinin dışlanması koalisyon ihtimalini zorlaştırıyor.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçimler öncesi yayımlanan son ankete göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, muhalefetin gerisinde kalırken hiçbir taraf tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı.

Kanal 12'nin haberine göre, aday listelerinin kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında Netanyahu blokunun 120 sandalyeli Mecliste 52 sandalyede kalacağı, muhalefetinse 57 sandalyeye ulaşarak iktidarın 5 sandalye önüne geçeceği öngörüldü.

İki ana bloktan hiçbiri hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyor.

Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 25 sandalye ile ankette ilk sırada yer aldı

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 25 sandalye ile ankette ilk sırayı alırken, Netanyahu'nun Likud Partisi 21 sandalyeyle ikinci sırada yer aldı.

Eski Başbakan Naftali Bennett'in Birlikte Partisi'nin 13, Yair Golan'ın Demokratlar Partisi'nin 10 ve Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi'nin 9 sandalye kazanacağı öngörüldü.

Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) temsil edildiği Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin 8, Aryeh Deri'nin liderliğindeki Haredi Şas Partisi 7, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin 6, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm ve aşırı sağcı Ofer Winter'in Amcha Yisrael partilerinin ise 5'er sandalye alacağı tahmin edildi.

Arap partilerinin toplam 11 sandalye kazanacağı, bu sandalyelerden 7'sinin Ortak Liste'ye, 4'ünün ise Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi'ne (RAAM) gideceği hesaplandı.

Yahudi partilerinin liderlerinin büyük kısmı hükümet kurmak için Arap milletvekilleriyle işbirliğini dışlarken; bu durum, Netanyahu bloku dışındaki partilerin toplam 68 sandalyeye ulaşacağı öngörülmesine rağmen koalisyon ihtimalini zorlaştırıyor.

Seçimler için toplam 38 parti aday listesi sunsa da mevcut anketler bunlardan yaklaşık 13'ünün parlamentoya girebileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail anketi Netanyahu blokunu muhalefetin 5 sandalye gerisinde gösterdi - Son Dakika

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