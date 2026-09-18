İsrail anketinde muhalefet bloğu 54, Netanyahu koalisyonu 50 sandalyede kaldı - Son Dakika
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İsrail anketinde muhalefet bloğu 54, Netanyahu koalisyonu 50 sandalyede kaldı

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Maariv gazetesinin 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlere ilişkin anketine göre muhalefet bloğu 54, Netanyahu koalisyonu 50 milletvekili çıkarıyor. Her iki taraf da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamazken, katılımcıların yüzde 48'i başbakanlık için Gadi Eisenkot'u tercih ediyor.

İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırmasına göre, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde muhalefet bloğunun 54, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan partilerin ise 50 milletvekili çıkarması beklenirken, her iki taraf da hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamıyor.

İsrail'in Maariv gazetesi, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere ilişkin düzenlediği kamuoyu yoklaması sonuçlarını paylaştı.

Gazetenin anketine göre, Netanyahu karşıtı partiler 120 sandalyeli Meclis'e 54 milletvekili gönderebilirken, giderek oy kaybeden Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan partiler ise 50 milletvekiline geriliyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 12 ve her iki blokta da yer almayan Yedek Askerler Partisinin ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Bu sonuçlara göre, ne Netanyahu koalisyonu ne de muhalif blok hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşıyor.

Ankete katılanların yarısına yakını başbakan olarak Netanyahu'nun rakibini görmek istiyor

Öte yandan kamuoyu araştırmasında katılanların yarısına yakını başbakanlık için Netanyahu yerine rakibini görmek istiyor.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 48'i Gadi Eisenkot'u başbakanlık için tercih ederken, Başbakan Netanyahu'yu tercih edenlerin oranı ise yüzde 40'ta kaldı.

Kaynak: AA
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