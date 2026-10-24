İsrail anketleri 27 Ekim öncesi iki blokun da 61 sandalyeye ulaşamadığını gösterdi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçime sayılı günler kala yapılan son kamuoyu araştırmaları, hem Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blokun hem de Gadi Eisenkot'un en güçlü isim olarak öne çıktığı muhalefet blokunun hükümeti kurabilecek çoğunluğa ulaşamadığını ortaya koydu.

İsrail'deki Kanal 13 ve Kanal 12 televizyonlarının Merkez Seçim Komitesi'nin belirlediği seçim yasakları çerçevesinde açıkladığı son anketlere göre, Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar sandıktan birinci parti olarak çıkarken onu Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi izledi.

Kanal 13'te yayımlanan son kamuoyu araştırmasında, muhalefet bloku 54 sandalyeye ulaşırken Netanyahu liderliğindeki blokun yalnızca 50 milletvekili çıkarabildiği görüldü.

Her iki blok da hükümeti kurmak için gereken 61 milletvekiline ulaşamazken, koalisyon görüşmelerinde kilit konuma yerleşmesi beklenen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri 16 milletvekiline ulaşıyor.

Muhalefet blokundaki Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi 22, Naftali Bennett liderliğindeki Beyahad Partisi 14, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 10, Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi 8 sandalye çıkarıyor.

Hükümet blokunda ise Netanyahu'nun Likud Partisi 19, Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi, Ultra-Ortodoksları temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi 8'er milletvekili çıkarırken Ultra-Ortodoks Şas Partisi 7 milletvekili alıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste 9, Raam Partisi ise 7 sandalyeye ulaşarak İsrail Meclisi'ne toplam 16 milletvekili gönderiyor.

Öte yandan Ofer Winter'ın İsrail Halkı Partisi, Yoaz Hendel'in Yedekler Partisi ve Mati Leitner'in Haredi Toplumu Partisi ise yüzde 3,25'lik seçim barajını aşamıyor.

Toplam 1875 katılımcıyla gerçekleştirilen anketin hata payı yüzde 2,3 olarak açıklandı.

Muhalefet blokunu önde gösteriyor

Kanal 12'de yayımlanan ankette ise muhalefet bloku 56 sandalyeye ulaşırken Netanyahu liderliğindeki blokun 50 sandalyede kaldığı görüldü.

Kamuoyu yoklamasında Yashar Partisi 23, Likud Partisi 21, Beyahad Partisi 15, Demokratlar 10 milletvekili çıkarırken, Evimiz İsrail, Yahudi Gücü, Şas 8'er milletvekili çıkarıyor.

Ultra-Ortodoksları temsil eden Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili elde ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki Arap listesinin ise 14 sandalyeye ulaşması bekleniyor.

Kanal 12'nin kamuoyu yoklaması da Winter, Hendel ve Leitner'in partilerinin milletvekili çıkarmaya yetecek oy oranına ulaşamadığını gösterdi.

1,018 katılımcıyla gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

İsrail seçim sistemine göre hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde en az 61 milletvekilinin desteğinin alınması gerekiyor.

İsrail'de yayımlanan son kamuoyu yoklamaları, karmaşık koalisyon hesaplarına ve seçimler sonrasında sıkı koalisyon pazarlıklarının yapılacağına işaret ediyor.