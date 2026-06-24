İsrail Askeri Ailelerinden Savaş İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Askeri Ailelerinden Savaş İsyanı

24.06.2026 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli asker aileleri, Lübnan'daki savaşın sonlandırılmasını ve çocuklarının evlerine dönmesini istiyor.

İsrail ordusunda görev yapan onlarca askerin aileleri, "dış etkenler uğruna çocuklarının kurban edilmesini kabul etmediklerini" belirterek, Lübnan'da savaşın bitirilmesiyle çocuklarının evlerine dönmesini istedi.

İsrail Kanal-12 televizyonu haberine göre, Lübnan'da görev yapan askerlerin babaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mektuplar gönderdi.

Çocuklarının Lübnan'da elleri bağlı tutulduklarını yazan İsrailli aileler, "Görünüşe göre olayların gidişatını dış faktörler belirliyor. Askerlerimizin dış etkenler uğruna veya siyasi liderliğin kayıtsızlığı yüzünden feda edilmesini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk ve torunları orduda görev yapmayan İsrailli bakanların savaşla ilgili karar mekanizmalarında yer almamaları talebinde bulunan aileler, şunları kaydetti:

"Lübnan'daki askeri operasyon için hala bir hedefin konulduğunu göremiyoruz. İsrailli askerleri belirsizlik içinde bırakmak mümkün değil. Dolayısıyla ya düşmanı yenin ya da çatışmaları derhal sonlandırın ve tüm savaşçıları evlerine geri gönderin."

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

İsrail, 2023'ten bu yana yaşanan saldırılarda Lübnan'ın güneyinde Gazze'deki Sarı Hat'a benzer bir tampon bölge oluşturdu.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyindeki köyler boşaltıldı ve yıkıldı. Böylelikle İsrail, oluşturduğu bu yeni tampon bölgeyle sınır hattını Lübnan içlerine doğru 10 kilometre daha genişletmiş oldu.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askeri Ailelerinden Savaş İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama

01:08
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
23:54
Rize’de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Rize'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 02:45:10. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Askeri Ailelerinden Savaş İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.