İsrail Askeri Araçları Suriye'ye Girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait 6 askeri araç, Kuneytra'nın orta kırsalındaki Kudna Barajı yönüne doğru ilerledi.

Haberde, askeri araçların ilerleyişine insansız hava araçlarının (İHA) da eşlik ettiği belirtildi.

Suriye'nin güney bölgeleri, aylardır İsrail'in askeri kontrol noktaları kurma, baskın, arama ve gözaltı faaliyetlerini de içeren mükerrer ihlallerine ve sızma girişimlerine sahne oluyor.