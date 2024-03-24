İsrail askeri, Batı Şeria'da yaşlı bir Filistinliyi infaz etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, huzurevinde yaşlılarla iftar programında bir araya geldi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek ile birlikte huzurevinde düzenlenen iftar programında yaşlılarla bir araya geldi. Çiçek, yaşlılara saygı haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu belirtti ve ihtiyaçlarının karşılanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.