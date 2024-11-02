İsrail Askeri Çatışmalarında Kayıplar Artıyor

Güncel

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü, 1 subayın da ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayından Yair Hanania (22) ve Itai Parizat (20) isimli askerlerin Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Aynı bölgedeki çatışmalarda 1 subayın da ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli öldü, 102 bin 19 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.