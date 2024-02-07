İsrail askeri Gazze\'deki çatışmalarda hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetlerde görev yapan 26 yaşındaki yedek asker Çavuş Hanan Drori'nin, 17 Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada aldığı yara nedeniyle öldüğü" belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564'e yükseldi.

İsrail ordusu, yaralı asker sayısının 1304'ü 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki kara çatışmalarında yaralananlar olmak üzere, 2 bin 828 olduğunu duyurdu.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, yaklaşık bir buçuk ay önce Gazze'de tehlikeli bir mantar enfeksiyonu geçiren 20'li yaşlardaki bir İsrail askerinin, Tel Hashomer'deki Şiba Tıp Merkezinde yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Son zamanlarda İsrail basınında çıkan haberlerde İsrail askerleri arasında tehlikeli bir mantar enfeksiyonunun yayıldığı belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.