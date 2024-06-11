İsrail askeri Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail askeri Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybetti

İsrail askeri Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda hayatını kaybetti

İsrail'in Kanal 7 televizyonu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda Givati Tugayı'ndan bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusu henüz bir açıklama yapmadı. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 664 asker öldü, 37 bin 124 Filistinli hayatını kaybetti.

11.06.2024 01:31
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İsrail'in Kanal 7 televizyonu, dün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda Givati ??Tugayı'ndan bir İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

Kanal 7'nin haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezinde 28 Yahudi yerleşim birimini kapsayan "Matti Benjamin" yerleşim konseyinden yapılan açıklamada, Givati ??Tugayı'nda görevli İsrail askeri Yair Lavin'in, dün Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail ordusu da henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 664 askeri öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kanal 7, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askeri Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybetti - Son Dakika

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