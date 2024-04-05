Hizbullah, İsrail'e tanksavar füze saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından düzenlenen tanksavar füze saldırısında bir askerin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah, Lübnan sınırındaki Metula bölgesine gece boyunca tanksavar füze saldırıları düzenledi.
Saldırıda, bir İsrail askeri hafif şekilde yaralandı.
Ayrıca, Yukarı Celile'deki Malkia bölgesinin de 7 roketle hedef alındığı bildirildi.
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