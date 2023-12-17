İsrail askeri Hizbullah tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın bölgede, Hizbullah tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Lübnan sınırına yakın Yukarı Celile'nin Margaliot bölgesinde, Hizbullah mensuplarınca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle rütbeli bir askerin öldüğü belirtildi.

Bu arada İsrail ordu sözcüsü, Yediot Ahranot gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu olayda biri ağır 2 askerin de yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Lübnan sınırı yakınlarından gelen, bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü, bir diğerinin de uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan tarafını topçu ateşiyle bombaladığına işaret edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.