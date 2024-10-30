İsrail Askeri Lübnan'da Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaralanan 1 askerinin öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Yedidia Bloch isimli yedek askerin 24 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ağır yaralandığı belirtildi.
Bloch'un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 34'e yükseldi.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
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