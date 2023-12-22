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İsrail askeri Lübnan'da saldırı sonucu öldü - Son Dakika
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İsrail askeri Lübnan'da saldırı sonucu öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği saldırı sonucunda bir askerin öldüğünü, bir askerin de ağır yaralandığını açıkladı. Hizbullah daha önce İsrail'e ait askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Çatışmalarda şu ana kadar 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail askeri Lübnan\'da saldırı sonucu öldü
22.12.2023 - 21:03,
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İsrail ordusu, Lübnan'dan Hizbullah'ın saldırısı sonucunda bir askerinin öldüğünü, birinin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden gönderdiği bir füzenin Yukarı Celile Bölgesi'ne düştüğü belirtildi.

Füzenin patlaması sonucu bir İsrail askerinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bir askerin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah İsrail askeri noktalarını hedef aldığını açıklamıştı

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktalara saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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