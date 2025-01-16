İsrail'in güneyindeki bir askeri eğitim üssünde dün gece meydana gelen patlama sonucu 10 İsrail askeri yaralandı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki bir eğitim üssünde mühimmat patlaması yaşandığı bildirildi.
Mühimmat patlamasında 3 İsrail askerinin orta, 7'sinin ise hafif derecede yaralandığı aktarıldı.
Yaralanan İsrail askerleri hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İsrail ordusu dün akşam yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki bir askeri eğitim üssünde patlama meydana geldiğini duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askeri Üssünde Patlama: 10 Yaralı - Son Dakika
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