İsrail Askerine Lübnan'da Roketli Saldırı

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın roket saldırısında bir İsrail askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın cumayı cumartesiye bağlayan gece Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinden 22 yaşındaki Çavuş Moshe Yitzhak Katz'ın öldüğü roket saldırısında 3 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek amacıyla düzenlenen saldırılarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.