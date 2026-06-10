İsrail askerleri 7 aylık bebeği öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerlerinin ateş açarak 7 aylık bir bebeği öldürdüğü, anne ve babasını ise yaraladığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem tarafından yayımlanan görüntülerde, El Halil'in Tel Rumeyda bölgesinde seyir halindeki Ebu Heykel ailesine ait aracın, İsrail askerlerinin konuşlandığı noktaya yakın bir yerde yavaşlayarak durmaya çalıştığı esnada ateş açıldığı görülüyor.

Görüntüde, İsrail askerlerinin ateş açtığı aracın herhangi bir tehlike oluşturmadığı dikkati çekti.

B'Tselem'in yayımladığı ikinci videoda ise saldırının hemen ardından yaşanan anlar yer aldı.

Görüntüde, başından vurulan 7 aylık Sam Ebu Heykel'in babası Fehd Ebu Heykel'in bebeğinin başındaki kanamasını eliyle durdurmaya çalıştığı, kurşunların hedefi olan anne Daniye Ebu Heykel'in ise yaralı halde aracın yanında yerde oturduğu görüldü.

B'Tselem tarafından yapılan açıklamada, olayın 5 Haziran Cuma günü, ailenin bir akraba ziyaretinden evlerine döndüğü sırada yaşandığı belirtildi. Aracın, İsrail askerlerin emri üzerine yavaşladığı sırada ateş açıldığı, arka koltukta annesinin kucağında bulunan 7 aylık Sam bebeğin başından vurularak hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanede tedavisi süren anne ve babanın da yaralandığı saldırı sonrası, ateş açan asker ile yanındaki diğer askerin, yaralılara herhangi bir tıbbi yardımda bulunmadan veya aracı kontrol etmeden olay yerinden uzaklaştığı vurgulandı.

B'Tselem açıklamasında, son iki buçuk yılda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da binlerce çocuğun İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği hatırlatılarak uluslararası toplumun bu durum karşısında sessiz kalmas eleştirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin saldırılarına yönelik cezasızlığın Filistinlilerin can güvenliğini tamamen ortadan kaldıran bir gerçekliğe yol açtığı vurgulandı.