İsrail Askerleri Anebta'da Genç Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'e bağlı Anebta kasabasına düzenlediği baskında bir genci yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri çok sayıda araç ve piyade birliğiyle kasabaya baskın düzenledi.

Askerler, Filistinlilerin araçlarını durdurup içindekileri sorguya çekti ve onlara gerçek mermiyle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir genç, belinden yaralandı.