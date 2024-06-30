İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanların arasında eski tutukluların da bulunduğu belirtilirken, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı. İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinlilere ve ailelerine şiddet uyguladığı, evlere zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

30.06.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.

Bu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlileri ve ailelerini darbettiği, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement