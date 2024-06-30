İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus, El Halil, Tulkerim ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtildi.

Bu baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının ise 9 bin 450'ye ulaştığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlileri ve ailelerini darbettiği, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.