İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Batı Şeria\'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan açıklamada, son iki günde gerçekleştirilen baskınlarda aralarında gazeteci, çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 775'e ulaştı.

19.05.2024 12:39
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İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin son iki günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Tulkerim, Nablus, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında gazeteci, çocuk ve eski tutukluların da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 775'e ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 505 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 bin 775 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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