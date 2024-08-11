İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı, 17 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında 6 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verilen haberde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarla birlikte toplam 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

11.08.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı, 17 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan El-Ayn Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında vurarak yaraladığı bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 18 yaşındaki bir gencin de kampa düzenlenen baskın sırasında çıkan olaylarda yüksek bir yerden düşerek yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, El-Ayn Kampı'na düzenlediği baskında 3 kişiyi gözaltına aldı. Kamp ve çevresinde çok sayıda eve giren askerler, Filistinlilere ait eşyaları da tahrip etti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında 6 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verilen haberde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarla birlikte toplam 17 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement