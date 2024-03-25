İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinli çocuğu silahla yaraladı

Antalya'da 3 aracın karıştığı feci kaza: 3 ölü

Kontrolden çıkıp karşı şeride geçti: Hurdaya dönen Tofaş otomobilde kurtulan olmadı. Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si aynı araçta olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.