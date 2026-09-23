İsrail askerleri Beyt Ur'da 29 yaşındaki Filistinliyi ateş açarak öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Beyt Ur'da 29 yaşındaki Filistinliyi ateş açarak öldürdü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Beyt Ur'da açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Filistinlinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusu ve polisi ise aynı noktada araçla ezme girişiminde bir askerin ağır yaralandığını, Filistinli sürücünün öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Beyt Ur (Maccabim) askeri kontrol noktasında bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Mahmud Muhammed Mahmud Süleyman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu ve polisi ise askeri kontrol noktasında gerçekleştirilen araçla ezme girişiminde bir İsrail askerinin ağır yaralandığını, Filistinli araç sürücüsünün ise öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail'in "Israel Hayom" gazetesi, yaralanan askerin 40 yaşında olduğunu ve durumunun ağır olduğunu aktardı.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Mesafer Yatta'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin bacağından yaralandığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrailli saldırganların bir Filistinlinlinin aracına ateş açtığını, İsrail askerlerinin yaralıyı bir süre alıkoyduktan sonra Filistin Kızılayına teslim ettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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