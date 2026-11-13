İsrail askerleri Cenin'in Ceba bölgesinde bir Filistinliyi uyluğundan yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Cenin'in Ceba bölgesinde bir Filistinliyi uyluğundan yaraladı

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Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın düzenledi. Baskında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan askerler, 27 yaşındaki bir Filistinliyi uyluğundan yaraladı; yaralı hastanede tedavi altına alındı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir Filistinliyi silahla ateş ederek yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanan ve göz yaşartıcı gaz atan İsrail askerleri bir kişiyi uyluğundan yaraladı.

Açıklamada 27 yaşındaki yaralı Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail askerleri Cenin'in Ceba bölgesinde bir Filistinliyi uyluğundan yaraladı - Son Dakika
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