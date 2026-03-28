İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde bir çocuğu darbederek gözaltına aldı.
İsrail askerlerinin Beyt Furik'e düzenlediği baskına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Görüntülerde silahlı 2 askerden birinin bir çocuğu yere yatırıp darbettiği ve gözaltına aldığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerleri Çocuğu Darbetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.