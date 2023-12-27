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İsrail askerleri Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Son Dakika
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İsrail askerleri Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. İsrail güçleri, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin kampta 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığını ve yaralıların hastaneye nakledildiğini açıkladı. İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddeti artırmıştır.

İsrail askerleri Ed-Dehişe Mülteci Kampı\'na baskın düzenledi
27.12.2023 - 10:19,
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yer alan Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kampta 3 Filistinliyi gerçek mermi ile yaraladığı, yaralı Filistinlilerin hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA
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