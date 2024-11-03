İsrail Askerleri El Halil'de Çocuğu Öldürdü

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir çocuğu silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında Naci Nidal el- Baba (14) isimli çocuğa ateş açtı. Filistinli çocuk. söz konusu saldırıda yaşamını yitirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'si çocuk 768 Filistinli hayatını kaybetti.