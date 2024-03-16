İsrail askerleri, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusunun Müslüman mezarlığı çevresine takviye birliklerle konuşlandığı kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla şiddet tırmanmıştı. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 430'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

16.03.2024 16:59  Güncelleme: 17:01
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre El Halil'in yakınındaki bir yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açıldı.

Olay sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı olmadığı aktarılırken ateş açtığı iddia edilen Filistinli bölgedeki askerlerce öldürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, El Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde bulunan Müslüman mezarlığından bir Filistinli otomatik tüfekle buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ateş açtı.

İsrail ordusunun Müslüman mezarlığı çevresine takviye birliklerle konuşlandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarını başlatmasıyla şiddet tırmanmıştı. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 430'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan ikinci bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı.

Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.

El Halil'de yaşayan Filistinliler, evlerine ve işlerine gitmek için İsrail ordusunun şehirde kurduğu kontrol noktalarından geçmek zorunda kalıyor, sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor.

İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, El Halil'deki yasa dışı Yahudi yerleşim yerine ateş açtığı iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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