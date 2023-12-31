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İsrail askerleri Filistinli bir genci benzin istasyonunda saldırdı - Son Dakika
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İsrail askerleri Filistinli bir genci benzin istasyonunda saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir benzin istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Ahmed Ebu Arkub, İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, askerlerin genç genci yüz üstü yatmaya zorladığı ve birkaç kez tekme attığı görülüyor. Saldırıya uğrayan genç, olayın İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları hatırlattığını belirtti.

İsrail askerleri Filistinli bir genci benzin istasyonunda saldırdı
31.12.2023 - 17:03,
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir benzin istasyonunda çalışan 26 yaşındaki Ahmed Ebu Arkub'a saldırdı.

Güvenlik kameralarına göre, 3 İsrail askeri, istasyon çalışanlarının üniformasını giyen Filistinli bir gencin etrafını sararak yüz üstü yatmaya zorladı.

Genç, direnç göstermeden yüz üstü yere yatarken askerlerden biri yan tarafına ve kollarına birkaç kez tekme attı, diğeri sırtının üstüne basarak geçti, üçüncü asker ise silahını doğrultarak bekledi.

Görüntülerden anlaşıldığına göre, tekme atan asker, güvenlik kamerası olduğu uyarısını alınca darbetmeyi bıraktı ve kameraya müstehcen bir el hakareti yaparak diğerleriyle birlikte oradan ayrıldı.

İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan Filistinli Ahmed Ebu Arkub, AA'ya yaptığı açıklamada, olayın cumartesi günü akşam saatlerinde El Halil'in güneyindeki El-Favvar Mülteci Kampı yakınlarında yer alan istasyonda yaşandığını söyledi.

Ebu Arkub, "İki dakika içinde yaşananlar, bana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları düşündürdü." dedi.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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