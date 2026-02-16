İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü - Son Dakika
İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü

16.02.2026 21:32
Kalkilya'da, İsrail askerleri 18 yaşındaki Muhammed Kemal Şureym'i göğsünden vurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında Filistinli bir genci göğsünden vurarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın kuzey girişindeki Ayrım Duvarı yakınlarında 18 yaşındaki Muhammed Kemal Şureym'e ateş açtı.

Göğsünden yaralanan Şureym'in, Filistin Kızılay ekipleri tarafından kaldırıldığı Derviş Nazzal Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 8 Ekim 2023'te başlattığı soykırımla birlikte Batı Şeria'daki saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu saldırılar sonucunda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1112'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

21:19
