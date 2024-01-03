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İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli genci tekmeleyerek darbetti - Son Dakika
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İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli genci tekmeleyerek darbetti

İsrail askerleri, ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkılan bir evin ardından çıkan olaylarda, yere yatırdıkları bir Filistinli genci tekmeleyerek ve tüfeklerinin dipçiğiyle defalarca darbetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli gence uyguladığı şiddet dikkat çekti. İsrail güçleri, olayın ardından Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs\'te Filistinli genci tekmeleyerek darbetti
03.01.2024 - 12:31,
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'e baskın düzenleyen İsrail askerleri, yere yatırdıkları bir Filistinliyi tekmeleyerek, tüfeklerinin dipçiğiyle defalarca darbetti.

İsrail güçleri, ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evin yıkılması için Doğu Kudüs'ün Cebeli Mukabber Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Yıkıma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı, ortalık "savaş alanına" döndü.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grup İsrail askerinin, yere yatırdıkları bir genci defalarca tekmelediği, askerlerin aynı anda tüfeklerinin dipçiğiyle Filistinliye birçok kez vurarak ağır bir şekilde darbettiği dikkati çekti.

İsrail güçlerinin, darbettiği Filistinliyi daha sonra gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli genci tekmeleyerek darbetti - Son Dakika
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